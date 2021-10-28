Будущие жители Марса смогут производить топливо для ракет с помощью воздуха, воды, солнечного света и микробов. Технология позволит членам экипажа вернуться назад не Землю.

По данным ученых, производство ракетного топлива позволит сэкономить миллиарды долларов — больше не нужно везти весь запас с собой. К тому же, технология также поможет генерировать тонны кислорода для жителей Марса. Транспортировка 30 тонн метана и жидкого кислорода, необходимых для первых колонизаторов планеты, обойдется в $8 млрд.

Космическое агентство NASA отправляло свои роверы и вертолеты на Марс с помощью ракетных двигателей, которые работают на метане и жидком кислороде.

Теперь с помощью химических реакций смогут создавать топливо и кислород.

Новый метод предполагает отправку на Марс двух видов микробов. Первыми будут цианобактерии, которые будут использовать солнечный свет. Второй вид бактерий будет генетически модифицированным. Все это сейчас используется на Земле для производства каучука.

Чтобы производить достаточное количество топлива и кислорода, необходимо построить на Марсе завод размером с 4 футбольных поля.

Ранее ровер Perseverance уже раскрыл некоторые секреты Красной планеты. Он записал звуки Марса с помощью микрофонов. Каждый желающий может услышать шум ветра и треск грунта под колесами.