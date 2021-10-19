Марсохід NASA Perseverance записав звуки Марса. За допомогою мікрофонів він зафіксував звук вітру, хрускіт поверхні планети під колесами та дзижчання власних двигунів.

Ровер передав вченим NASA звукову доріжку тривалістю в 5 годин, але агентство скоротило дані до 3 хвилин, щоб пояснити походження кожного записаного звуку.

– Ніби справді перебуваєш на Марсі. Ці мікрофони дадуть вченим більше даних про планету, – сказав Батист Шід, планетолог, що вивчає дані з мікрофонів у Франції.

Перший мікрофон розташований біля ходової частини Perseverance, а другий — на найвищій частині ровера. Астрономи також розпізнали звуки вертольота Ingenuity, який допомагає космічному апарату з навігацією. Він періодично злітає, щоб зробити знімки, за якими вчені створюють подальший маршрут колісного транспорту.

У Perseverance є дві основні задачі під час своєї місії вартістю $2,7 млрд: пошук ознак життя на Марсі, а також збір і зберігання десятків зразків для майбутнього повернення на Землю.

Нагадаємо, що марсохід вже допоміг вченим з’ясувати купу цікавих фактів про червону планету. Наприклад, на початку жовтня він виявив сліди існування річки та озера на поверхні Марса. Вчені з’ясували, що ударний кратер раніше був озером, яке висохло мільярди років тому.