Meta створила найпотужніший суперкомп’ютер у світі на базі штучного інтелекту. AI Research SuperCluster допоможе удосконалити технології для метавсесвіту.

– RSC допоможе дослідникам штучного інтелекту Meta створити досконалі моделі систем. Вони зможуть навчатися на трильйонах прикладів, а також працювати сотнями мов, одночасно аналізуючи всі типи контенту, — повідомляється в блозі компанії.

За словами інженерів, новий винахід допоможе отримувати інструменти для створення технологій метавсесвіту. Автори Facebook активно просувають свою версію віртуального світу під назвою Meta. На думку Цукерберга, це дозволить перебувати зі своїм співрозмовником в одній кімнаті та навіть сприймати предмети в ній. Він вважає, що після доопрацювання AI Research SuperCluster утримуватиме першість до кінця 2022 року.

Навіть багато великих компаній вже розробляють одяг для аватарів користувачів — унікальні віртуальні предмети будуть продавати за реальні гроші. Наприклад, Nike придбала розробника віртуального взуття RTFKT Studios створення аксесуарів.

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Втім, у самих творців метавсесвіту справи могли бути й кращими – на початку цього року на Meta подали до суду за нібито співучасть у вбивстві. Компанію звинувачують у змові двох чоловіків, які за допомогою Facebook домовилися про деталі та план скоєння злочину.