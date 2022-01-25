Meta создала самый мощный суперкомпьютер в мире на базе искусственного интеллекта. AI Research SuperCluster поможет усовершенствовать технологии для метавселенной.

— RSC поможет исследователям искуственного интеллекта Meta создать более совершенные модели систем. Они смогут учиться на триллионах примеров, а также работать на сотнях языках, одновременно анализируя все типы контента, — сообщается в блоге компании.

По словам инженеров, новое изобретение поможет улучать инструменты для создания технологий метавселенной. Создатели Facebook активно продвигают свою версию виртуального мира под названием Meta. По мнению Цукерберга, это позволит находиться со своим собеседником в одной комнате, и даже осязать предметы в ней. Он считает, что после доработки AI Research SuperCluster будет удерживать первенство до конца 2022 года.

Даже многие крупные компании уже разрабатывают одежду для аватаров пользователей — уникальные виртуальные предметы будут продавать за реальные деньги. К примеру, Nike приобрела разработчика виртуальной обуви RTFKT Studios создания аксессуаров.

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Впрочем, у самих создателей метавселенной дела могли быть и лучше — в начале этого года на Meta подали в суд за якобы соучастие в убийстве. Компанию обвиняют в сговоре двух мужчин, которые с помощью Facebook договорились о деталях и плане совершения преступления.