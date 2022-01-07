На компанію Meta подала до суду сестра федерального охоронця Дейва Патріка Андервуда, вбитого в результаті обстрілу автомобілем, що проїжджав у 2020 році.

Позов покликаний притягнути компанію до відповідальності за співучасть у змові двох чоловіків, яких звинувачують у змові про вбивство. Нібито їм у цьому допомогла соціальна мережа Facebook, якою й володіє компанія Meta, що дала їм можливість домовитись про все та спланувати.

Андервуда було застрелено біля федеральної будівлі в Окленді (штат Каліфорнія) у травні 2020 року. Обвинувачені у цій справі чоловіки були пов’язані з антиурядовим рухом Boogaloo, який Facebook заборонив на своїй платформі у червні 2020 через екстремізм.

– Стрілянина не була випадковим актом насильства. Це була кульмінація екстремістської змови, задуманої та спланованої у Facebook двома людьми, – йдеться в позові.

Також у позові стверджується, що двоє чоловіків ніколи не зустрілися б, якби не рекомендації Facebook, що підштовхнули їх приєднатися до груп, які відкрито виступають за насильство.

Проте представник Meta сказав, що претензії не мають законної підстави. У свою чергу представник сестри Андервуда зазначив, вони мають намір показати, що Facebook призвів до зростання екстремізму та актів насильства в усьому світі.