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Інтернет

Meta скасувала підтримку NFT у Facebook та Instagram: уже награлися

14 Березня 2023, 13:40
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
токены NFT
Джерело: Depositphotos

Компанія Meta відмовиться від підтримки NFT – цифрового контенту, який роками раніше раптово став популярним. Рішення корпорації скасовує рішення про впровадження токенів у соцмережі, які запровадили менш ніж рік тому.

– Ми припиняємо підтримку NFT, щоб зосередитися на інших способах підтримки творців контенту, людей і підприємств, – заявив глава відділу фінтеху компанії Стефан Касріель.

Сама підтримка була у Facebook та Instagram – користувачі могли робитися своїми токенами, які раптово стали популярними. Кожен охочий міг створити картину, гіфку або навіть пісню, щоб продати її на аукціоні за криптовалюту.

Однак, інтерес до нововведення швидко згас – уже у 2022 технологія пішла на спад після банкрутства великої криптобіржі FTX.

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Втім, Meta не відмовляється від фінтеху, оскільки ця тема має потенціал у майбутньому.

– Ми продовжимо інвестувати у фінтех-інструменти, які знадобляться людям і бізнесу в майбутньому, – додав Стефан Касріел.

У планах глави корпорації Марка Цукерберга – створити нову соцмережу від Meta. Це буде аналог Twitter, яким зараз активно керує Ілон Маск. Мільярдер уже висміяв Марка і назвав його наслідувачем. У майбутньому сервісі користувачі зможуть створювати нові теми й сервери, на кшталт Discord.

Теги
Facebook Instagram Meta NFT
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