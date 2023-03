Компанія Meta відмовиться від підтримки NFT – цифрового контенту, який роками раніше раптово став популярним. Рішення корпорації скасовує рішення про впровадження токенів у соцмережі, які запровадили менш ніж рік тому.

Some product news: across the company, we’re looking closely at what we prioritize to increase our focus. We’re winding down digital collectibles (NFTs) for now to focus on other ways to support creators, people, and businesses. ????[1/5]

— Stephane Kasriel (@skasriel) March 13, 2023