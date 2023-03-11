Компанія Meta вивчає можливість створення нової соцмережі P92. У ній можна буде ділитися інформацією і вона буде схожа на Twitter.

– Ми вважаємо, що існує можливість для окремого простору, де творці контенту та громадські діячі зможуть ділитися своєчасною інформацією за своїми інтересами, – пише CNN із посиланням на представника компанії Meta.

За задумом, однієї центральної платформи не буде – користувачі зможуть створювати різні сервери чи спільноти зі своїми правилами. Концепція схожа на Reddit або Discord, але відрізняється від того, як працюють інші платформи Meta.

Про потенційні функції та терміни запуску нової платформи Meta розповідати не поспішає.

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ЗМІ пишуть, що нова платформа буде пов’язана з Instagram, тому користувачі зможуть використовувати для входу вже наявні акаунти.