Компания Meta откажется от поддержки NFT — цифрового контента, который годами ранее внезапно стал популярным. Решение корпорации отменяет решение о внедрении токенов в соцсети, которые ввели менее чем год назад.

— Мы прекращаем поддержку NFT, чтобы сосредоточиться на других способах поддержки создателей контента, людей и предприятий, — заявил глава отдела финтеха компании Стефан Касриэль.

Some product news: across the company, we’re looking closely at what we prioritize to increase our focus. We’re winding down digital collectibles (NFTs) for now to focus on other ways to support creators, people, and businesses. ????[1/5] — Stephane Kasriel (@skasriel) March 13, 2023 Сейчас смотрят

Сама поддержка была в Facebook и Instagram — пользователи могли делаться своими токенами, которые внезапно стали популярными. Каждый желающий мог создать картину, гифку или даже песню, чтобы продать ее на аукционе за криптовалюту.

Однако, интерес к новшеству быстро угас — уже в 2022 технология пошла на спад после банкротства крупной криптобиржи FTX.

Впрочем, Meta не отказывается от финтеха, поскольку эта тема имеет потенциал в будущем.

— Мы продолжим инвестировать в финтех-инструменты, которые понадобятся людям и бизнесу в будущем, — добавил Стефан Касриел.

В планах главы корпорации Марка Цукерберга — создать новую соцсеть от Meta. Это будет аналог Twitter, которым сейчас активно управляет Илон Маск. Миллиардер уже высмеял Марка и назвал его подражателем. В будущем сервисе пользователи смогут создавать новые темы и серверы, по типу Discord.