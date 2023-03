Компания Meta откажется от поддержки NFT — цифрового контента, который годами ранее внезапно стал популярным. Решение корпорации отменяет решение о внедрении токенов в соцсети, которые ввели менее чем год назад.

Some product news: across the company, we’re looking closely at what we prioritize to increase our focus. We’re winding down digital collectibles (NFTs) for now to focus on other ways to support creators, people, and businesses. ????[1/5]

— Stephane Kasriel (@skasriel) March 13, 2023