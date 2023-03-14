Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Интернет

Meta отменила поддержку NFT в Facebook и Instagram: уже наигрались

14 марта 2023, 13:40
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
токены NFT
Источник: Depositphotos

Компания Meta откажется от поддержки NFT — цифрового контента, который годами ранее внезапно стал популярным. Решение корпорации отменяет решение о внедрении токенов в соцсети, которые ввели менее чем год назад.

— Мы прекращаем поддержку NFT, чтобы сосредоточиться на других способах поддержки создателей контента, людей и предприятий, — заявил глава отдела финтеха компании Стефан Касриэль.

Сама поддержка была в Facebook и Instagram — пользователи могли делаться своими токенами, которые внезапно стали популярными. Каждый желающий мог создать картину, гифку или даже песню, чтобы продать ее на аукционе за криптовалюту.

Однако, интерес к новшеству быстро угас — уже в 2022 технология пошла на спад после банкротства крупной криптобиржи FTX.

Читайте также:
КриптовалютаКриптобиржа FTX задолжала инвесторам $3,1 млрд: крупнейший крах для цифровых валют

Впрочем, Meta не отказывается от финтеха, поскольку эта тема имеет потенциал в будущем.

— Мы продолжим инвестировать в финтех-инструменты, которые понадобятся людям и бизнесу в будущем, — добавил Стефан Касриел.

В планах главы корпорации Марка Цукерберга — создать новую соцсеть от Meta. Это  будет аналог Twitter, которым сейчас активно управляет Илон Маск. Миллиардер уже высмеял Марка и назвал его подражателем. В будущем сервисе пользователи смогут создавать новые темы и серверы, по типу Discord.

Теги
Facebook Instagram Meta NFT
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь