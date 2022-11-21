Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX винна своїм 50 найбільшим кредиторам майже $3,1 млрд. Про це свідчить заява, подана до суду США у справах про банкрутство.

Відомо, що організатор торгівлі заборгував $1,45 млрд 10 найбільшим інвесторам. Крах FTX днями потряс весь світ криптовалют. На тлі різкого зниження ціни засновник компанії Сем Бенкман лише за один день втратив усі свої гроші – більш ніж $15 млрд.

Інформація про банкрутство біржі з’явилася ще 11 листопада – ринок сам подав про це заяву. Наразі 1 млн кредиторів досі не отримали свої кошти назад.

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Нагадаємо, що FTX була однією з найбільших криптобірж. Проблеми почалися на тлі неплатоспроможності – компанія не мала належної кількості активів.

Відомо, що вкрадена останнім часом криптовалюта переводиться на інші біржі – йдеться про активи на суму $270 млн. Тепер FTX просить інших організаторів повернути цифрову валюту.

Заступник керівника Банку Англії Джон Канліфф упевнений, що для криптовалюти потрібно створити нормативно-правову базу, і крах FTX до цього підштовхує.

– Хоча криптосвіт… наразі недостатньо великий чи недостатньо взаємопов’язаний із основними фінансами, щоб загрожувати стабільності фінансової системи, його зв’язки з основними фінансами швидко розвиваються, – заявив замістити керуючого банку.

Нагадаємо, що 2022 рік також запам’ятається експертам у криптовалюті ювілейним біткоїном. Майнери видобули ювілейний Bitcoin за номером 19 000 000. На досягнення такої значущої цифри у світової спільноти пішло понад 13 років.