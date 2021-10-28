Ціна мема-криптовалюти Shiba Inu оновила історичний максимум. Пікова вартість валюти досягла позначки $0,000088, про що свідчать дані з CoinDesk.

За день Shiba Inu подорожчав майже на 50%, а в ціні валюта піднялася 28 жовтня о 6:30 за київським часом.

Shiba Inu тепер не просто мем чи іронія над криптовалютами. За даними CoinMarketCap, капіталізація сягає $26 млрд — зараз вона 11-та у топі цифрових валют за масштабністю.

Дані з біржі зображають значне зростання вартості валюти за сім днів – Shiba подорожчала на 150%, а 27 жовтня обійшла за ринковою вартістю Dogecoin, яку також створювали як мем.

Головна причина такого стрибка ціни — активне поширення та підтримка петиції на порталі Change.org, яка закликає трейдингову компанію Robinhood додати можливість здійснювати операції з цією криптовалютою. За даними на 28 жовтня, документ підписали понад 380 тис. осіб.

На думку авторів звернення, Dogecoin також принесла величезний прибуток компанії та інвесторам, тож і Shiba Inu може бути вигідною для трейдерів.

Нагадаємо, що Ілон Маск уже впливав на курс цієї криптовалюти. У вересні цього року глава Tesla показав у Twitter фотографію свого цуценяти породи сіба-іну на прізвисько Флокі. Після публікації знімку вартість окремих криптовалют різко зросла. Коли Маск розповів про можливу появу нового члена сім’ї, ентузіасти швидко створили токени на честь сіба-іну мільярдера — Floki Inu та Shiba Floki.

А у травні 2021 року мільярдер Віталік Бутерін також вплинув на курс Shiba Inu – він пожертвував 50,7 трлн монет фонду India Covid – Crypto Relief Fund. У такий спосіб він спровокував падіння вартості валюти на 35% за один день.