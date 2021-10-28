Цена мема-криптовалюты Shiba Inu обновила исторический максимум. Пиковая стоимость валюты достигла отметки в $0,000088, о чем свидетельствую данные с CoinDesk.

За день Shiba Inu подорожал почти на 50%, а в цене валюта поднялась 28 октября в 6.30 по киевскому времени.

Shiba Inu теперь не просто мем или ирония над криптовалютами. По данным CoinMarketCap, капитализация достигает $26 млрд — сейчас она 11 в топе цифровых валют по масштабности.

Данные из биржи отображают значительный рост стоимости валюты за 7 дней — Shiba подорожала на 150%, а 27 октября обошла по рыночной стоимости Dogecoin, который также создавался как мем.

Главная причина такого скачка цены — активное распространение и поддержка петиции на портале Change.org, которая призывает трейдинговую компанию Robinhood добавить возможность совершать операции с этой криптовалютой. По данным на 28 октября, документ подписало более 380 тыс. человек.

По мнению авторов обращение, Dogecoin также принесла огромную прибыль компании и инвесторам, так что и Shiba Inu может быть выгодной для трейдеров.

Напомним, что Илон Маск уже влиял на курс этой криптовалюты. В сентябре этого года глава Tesla показал в Twitter фотографию своего щенка породы сиба-ину по кличке Флоки. После публикации снимка, стоимость отдельных криптовалют резко возросла. Когда Маск рассказал о возможном появлении нового члена семьи, энтузиасты быстро создали токены в честь сиба-ину миллиардера — Floki Inu и Shiba Floki.

А в мае 2021 года миллиардер Виталик Бутерин также повлиял на курс Shiba Inu — он пожертвовал 50,7 трлн монет фонду India Covid — Crypto Relief Fund. Таким образом он спровоцировал падение стоимости валюті на 35% за один день.