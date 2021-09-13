Глава Tesla Ілон Маск показав своє нове цуценя породи сіба-іну на прізвисько Флокі. Після публікації фото, вартість окремих криптовалют різко зросла. Фото нового члена сім’ї Маск показав у Twitter.

Про своє бажання завести чотирилапого улюбленця засновник SpaceX повідомляв ще в червні, розповівши про його майбутнє прізвисько. З огляду на вплив Маска на курси криптовалют, ентузіасти швидко створили токени в честь Сіба-іну мільярдера – Floki Inu і Shiba Floki.

Перша фотографія цуценяти раптово перевернула ринок криптовалют — ціна на монету Floki Inu зросла майже на 140%, а токен Shiba Floki підскочив на цілих 1309%. Звичайно, з часом їхня ціна знизиться, але такий вплив Маска досі вражає.

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Новому члену сім’ї тільки належить освоїтися. За словами Ілона Маска, Флокі варто подружитися з другою собакою мільярдера на прізвисько Марвін.

They are … not yet friends — Name (@elonmusk) September 12, 2021

Марвін Марсіанин з’явився в родині інженера у 2016 році, де його і назвали на честь героя мультфільму Looney Tunes за маленький зріст і світле забарвлення лапок, що нагадує білі рукавички мультяшного марсіанина.

Слова глави Tesla можуть як допомогти, так і нашкодити. Нещодавно Ілон Маск висміяв главу Amazon за ідею нагородження вчених за дослідження старіння. Він також нагадав Джеффу Безосу про судовий позов, який був поданий на SpaceX. NASA уклало контракт на майбутній посадковий модуль на Місяць зі SpaceX Маска замість Blue Origin, і Безос подав на SpaceX до суду.