Глава Tesla Ілон Маск показав своє нове цуценя породи сіба-іну на прізвисько Флокі. Після публікації фото, вартість окремих криптовалют різко зросла. Фото нового члена сім’ї Маск показав у Twitter.

Про своє бажання завести чотирилапого улюбленця засновник SpaceX повідомляв ще в червні, розповівши про його майбутнє прізвисько. З огляду на вплив Маска на курси криптовалют, ентузіасти швидко створили токени в честь Сіба-іну мільярдера – Floki Inu і Shiba Floki.

Перша фотографія цуценяти раптово перевернула ринок криптовалют — ціна на монету Floki Inu зросла майже на 140%, а токен Shiba Floki підскочив на цілих 1309%. Звичайно, з часом їхня ціна знизиться, але такий вплив Маска досі вражає.

Новому члену сім’ї тільки належить освоїтися. За словами Ілона Маска, Флокі варто подружитися з другою собакою мільярдера на прізвисько Марвін.

They are … not yet friends

— Name (@elonmusk) September 12, 2021