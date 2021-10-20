Криптовалюта біткоїн виросла в ціні на 4,9%, встановивши власний рекорд. За даними торгів на 18.00 за київським часом, валюта коштує $66 924.

На тлі рекорду, інші криптовалюти теж зміцнилися в ціні – Ethereum подорожчала на 4,6%, і тепер коштує $3 996.

За словами економіста Олександра Охріменка, курс біткоїна міг зрости під впливом інформації.

– Фактично, курс криптовалюти зростає і падає через “чутки”. Ціна на газ почала стрімко зростати, а вартість біткоїна – знижуватися. Потім на ринку з’явилася нова інформація, і ціна на криптовалюту знову злетіла. На мою думку, в умовах нестабільної економіки інвестувати в біткоїни вигідніше, ніж у валюту, – вважає Олександр.

Прогнозувати курс біткоїна надалі експерт не береться, оскільки вартість криптовалюти залежить від дуже багатьох чинників.

Попередній рекорд вартості біткоїна був встановлений у квітні цього року — тоді криптовалюта досягла позначки в $64 895.

Нагадаємо, що Bitcoin на сьогодні вважається найпопулярнішою криптовалютою у світі. За даними експертів, вона має найрозвиненішу інфраструктуру.

Варто відзначити, що рекорд встановили після обвалу вартості у вересні, коли в Китаї всі транзакції, пов’язані з криптовалютою, оголосили незаконними.

У Центробанку відзначили, що вся криптовалюта, зокрема Bitcoin і Tether, не є законним платіжним засобом і не може використовуватися на ринку.

Джерело: Coindesk