У липні 2021 року компанія Virgin Galactic розпочала розіграш двох квитків для туристичного польоту до космосу. Тепер стало відомо, хто переміг – Кейша С. та її донька з Антигуа та Барбуди.

Прізвище жінки та її дитини корпорація не розголошує з метою безпеки. Відомо, що подати заявку на розіграш міг кожен охочий до 1 вересня — для цього потрібно було зробити внесок у розмірі $10, які потім пішли на благодійність.

– Я все життя любила літати та захоплювалася космосом. Для мене це мрія, яка здійсниться. Я поділюся своїм досвідом із донькою, і сподіваюся, що зможу надихнути наступні покоління, – заявила Кейша.

За даними Virgin Galactic, компанії вдалося зібрати з учасників понад $1,7 млн. Кількість охочих перевищила позначки 170 тис. осіб, і полетіти в космос бажали громадяни понад 200 країн.

Крім космічної подорожі, переможці також отримають особисту екскурсію космопортом Virgin Galactic від самого творця компанії Річарда Бренсона. Поки що про точні терміни польоту говорити рано, але вже з наступного року компанія почне відправляти туристів у космос.

Також глава Virgin Galactic натякнув, що розіграші будуть регулярними, тож в охочих буде ще шанс.

Нагадаємо, що Бренсон вже випробував на собі космічний туризм – у липні цього року він піднявся на висоту 80 км над Землею. Засновник Virgin Group разом із трьома іншими пасажирами перебував на ракетоплані, який підняли у небо за допомогою спеціального літака.