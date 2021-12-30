Илон Маск отверг утверждения о том, что спутники компании Starlink занимают слишком много пространства в космосе.

— Десятки миллиардов спутников могут быть размещены на ближайших орбитах к Земле, — заявил Илон в интервью Financial Times.

Так глава Tesla и SpaceX отреагировал на заявления главы Европейского космического агентства. По мнению главы ESA Йозефа Ашбахера, Маск устанавливает правила для коммерческой космической отрасли, которая только начинает развиваться.

В конце декабря власти Китая уже жаловались на космически аппараты Starlink — управление спутника пришлось переключать на ручной режим, чтобы избежать столкновения с устройствами миллиардера.

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— Космос просто огромен, а спутники очень крошечные. Это не та ситуация, когда мы каким-либо образом эффективно блокируем других. Мы никому ничего не запрещали и не планируем это делать. Пара тысяч спутников — это ничто. Это можно сравнить с несколькими тысячами автомобилей на Земле — они не занимают много пространства, — сказал Маск в интервью.

Другие эксперты заявили, что между космическими кораблями необходимы гораздо большие расстояния, чем предполагал глава Tesla, чтобы избежать столкновений.

Известно, что в планах Маска — запустить в космос как минимум еще 10 тыс. спутников.

Это также может коснуться и космического туризма — компании Blue Origin и Virgin Galactic в обозримом будущем хотят отправлять своих клиентов в космос — столкновение корабля с одним из спутников Маска может привести к катастрофе.