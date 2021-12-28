Супутники Ілона Маска мало не врізалися в апарат Китаю

Жителі Китаю розкритикували Ілона Маска та його компанію Starlink. Один із майже 2 тис. космічних апаратів мільярдера мало не врізався у китайський супутник.

За заявою місцевої влади, зонди Starlink двічі наближалися до супутників. Відомо, що астрономам довелося брати керування на себе, щоб уникнути зіткнення.

– З міркувань безпеки, Китайська космічна станція запровадила превентивний контроль запобігання зіткненням, – йдеться у документі Китаю, опублікованому на сайті організації Управління з питань космічного простору ООН.

У китайському сервісі Weibo користувачі назвали Starlink Маска купою космічного сміття.

Враховуючи, що близько 30 тис. супутників та інше сміття обертаються навколо планети, вчені закликали уряди активно обмінюватись даними, щоб знизити ризик космічних зіткнень.

Відомо, що SpaceX відправила на орбіту 1942 супутники для обслуговування інтернету, і в планах компанії – розгорнути у космосі понад 12 тис. космічних апаратів.

– Ризики Starlink поступово наростають, людство розплатиться за цю бізнес-діяльність, – зазначив користувач Weibo Чен Хайїн.

Глава Tesla поки що ніяк не відреагував на ситуацію.

Місця на навколоземній орбіті дедалі менше — наприкінці листопада компанія NASA перенесла вихід у відкритий космос через космічне сміття.

Нагадаємо, що американське космічне агентство успішно запустило найпотужніший телескоп у світі – апарат Джеймса Вебба. Космічний апарат будували з 1997 року і на нього витратили понад $10 млрд. Під час виробництва співпрацювали понад 17 країн.