Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Технології

Маск підказав, куди вкладати гроші під час кризи: Буде гарною інвестицією

2 Травня 2022, 16:21
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Ілон Маск дав кілька порад тим, хто хоче придбати цінні папери. Мільярдер радить купувати акції тих компаній, у які вірить сам акціонер.

– Купуйте акції тих компаній, у продукцію яких ви вірите. Продавайте цінні папери лише в тому випадку, якщо ви вважаєте, що їхні продукти та послуги погіршуються. Однак не панікуйте, коли інші роблять так само, – заявив Маск у Twitter.

Глава Tesla та SpaceX додав, що це буде непоганою інвестицією у довгостроковій перспективі.

Твіт Маска був опублікований у неділю після щорічних зборів акціонерів Berkshire Hathaway. На заході Уоррен Баффет і Чарлі Мангер критикували біткоїн та інші цифрові валюти. Маск з ними явно не згоден, тому що він вірить у майбутнє криптовалют.

Це далеко не перші поради глави Tesla з приводу акцій – ще в березні Маск заявив, що краще володіти нерухомістю чи акціями, ніж доларами під час інфляції. Мільярдер тоді заявив, що володіє біткоїнами, Ethereum і Doge – найближчим часом продавати криптовалюту не хоче.

Сам голова Telsa слідує своїм же порадам – наприкінці квітня Маск придбав Twitter за $44 млрд. За словами незалежного голови ради директорів Twitter Брета Тейлора, його колеги ретельно обмірковували цю пропозицію і зійшлися на тому, що це найкращий варіант розвитку подій.

Читайте також:
Илон МаскЯк може змінитися Twitter після придбання Ілоном Маском: свобода слова та війна проти ботів

Теги
Ілон Маск, Криптовалюта
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь