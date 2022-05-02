Ілон Маск дав кілька порад тим, хто хоче придбати цінні папери. Мільярдер радить купувати акції тих компаній, у які вірить сам акціонер.

– Купуйте акції тих компаній, у продукцію яких ви вірите. Продавайте цінні папери лише в тому випадку, якщо ви вважаєте, що їхні продукти та послуги погіршуються. Однак не панікуйте, коли інші роблять так само, – заявив Маск у Twitter.

Since I’ve been asked a lot: Buy stock in several companies that make products & services that *you* believe in. Only sell if you think their products & services are trending worse. Don’t panic when the market does. This will serve you well in the long-term. — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2022

Глава Tesla та SpaceX додав, що це буде непоганою інвестицією у довгостроковій перспективі.

Твіт Маска був опублікований у неділю після щорічних зборів акціонерів Berkshire Hathaway. На заході Уоррен Баффет і Чарлі Мангер критикували біткоїн та інші цифрові валюти. Маск з ними явно не згоден, тому що він вірить у майбутнє криптовалют.

Це далеко не перші поради глави Tesla з приводу акцій – ще в березні Маск заявив, що краще володіти нерухомістю чи акціями, ніж доларами під час інфляції. Мільярдер тоді заявив, що володіє біткоїнами, Ethereum і Doge – найближчим часом продавати криптовалюту не хоче.

Сам голова Telsa слідує своїм же порадам – наприкінці квітня Маск придбав Twitter за $44 млрд. За словами незалежного голови ради директорів Twitter Брета Тейлора, його колеги ретельно обмірковували цю пропозицію і зійшлися на тому, що це найкращий варіант розвитку подій.