Илон Маск дал несколько советов тем, кто хочет приобрести ценные бумаги. Миллиардер советует покупать акции тех компаний, в которые верит сам акционер.

— Покупайте акции тех компаний, в продукцию которых вы верите. Продавайте ценные бумаги только в том случае, если вы считаете, что их продукты и услуги ухудшаются. Однако не паникуйте, когда другие делают также, — заявил Маск в Twitter.

Since I’ve been asked a lot: Buy stock in several companies that make products & services that *you* believe in. Only sell if you think their products & services are trending worse. Don’t panic when the market does. This will serve you well in the long-term. — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2022

Глава Tesla и SpaceX добавил, что это будет неплохой инвестицией в долгосрочной перспективе.

Твит Маска был опубликован в воскресенье после ежегодного собрания акционеров Berkshire Hathaway. На мероприятии Уоррен Баффет и Чарли Мангер критиковали биткоин и остальные цифровые валюты. Маск с ними явно не согласен, так как он верит в будущее криптовалют.

Это далеко не первые советы главы Tesla по поводу акций — еще в марте Маск заявил, что лучше владеть недвижимостью или акциями, чем долларами во время инфляции. Миллиардер тогда заявил, что владеет биткоинами, Ethereum и Doge — в ближайшее время продавать криптовалюту не хочет.

Сам глава Telsa следует своим же советам — в конце апреля Маск приобрел Twitter за $44 млрд. По словам независимого главы совета директоров Twitter Брета Тейлора, его коллеги тщательно обдумывали это предложение и сошлись на том, что это лучший вариант развития событий.