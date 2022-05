Илон Маск дал несколько советов тем, кто хочет приобрести ценные бумаги. Миллиардер советует покупать акции тех компаний, в которые верит сам акционер.

Since I’ve been asked a lot:

Buy stock in several companies that make products & services that *you* believe in.

Only sell if you think their products & services are trending worse. Don’t panic when the market does.

This will serve you well in the long-term.

— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2022