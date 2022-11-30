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Космос

Марс вже ближче: Ілон Маск похвалився успішним випробуванням найбільшої ракети SpaceX

30 Листопада 2022, 11:59
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
SpaceX
Джерело: Unsplash

Ілон Маск похвалився успішними випробуваннями із запуску двигунів найбільшої ракети SpaceX. Так, експерти тестували двигуни Raptor 2 першого ступеня ракети Booster 7.

Йдеться про ракету Super Heavy Booster 7 – двигуни працювали протягом 12 секунд, що на сьогодні є рекордом для SpaceX. Так, всього працювало 11 із 33 двигунів, і проблем не виявлено.

– Ще трохи прогресу для польоту на Марс, – прокоментував успішний тест Ілон Маск.

Втім, у листопаді SpaceX вже запускала одночасно 14 двигунів Raptor 2, але всього на кілька секунд.

У подальших планах Маска – запуск двигунів на 20 секунд для перевірки автогенного наддуву.

Компанії все ще доведеться зробити багато ключових випробувань, перш ніж космічний корабель Starship вирушить на Марс.

Нагадаємо, що Маск хотів запустити Starship у космос ще на початку 2022 року, але влада США не дала йому на цей дозвіл. Після цього влітку прототип ракети-носія Super Heavy вибухнув під час тестів і на тлі цього запуск довелося відкласти.

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SpaceX Ілон Маск
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