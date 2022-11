Ілон Маск похвалився успішними випробуваннями із запуску двигунів найбільшої ракети SpaceX. Так, експерти тестували двигуни Raptor 2 першого ступеня ракети Booster 7.

Йдеться про ракету Super Heavy Booster 7 – двигуни працювали протягом 12 секунд, що на сьогодні є рекордом для SpaceX. Так, всього працювало 11 із 33 двигунів, і проблем не виявлено.

A little more progress to Mars https://t.co/TUjECUHaQ3

Зараз дивляться

— Elon Musk (@elonmusk) November 29, 2022