Ілон Маск похвалився успішними випробуваннями із запуску двигунів найбільшої ракети SpaceX. Так, експерти тестували двигуни Raptor 2 першого ступеня ракети Booster 7.

Йдеться про ракету Super Heavy Booster 7 – двигуни працювали протягом 12 секунд, що на сьогодні є рекордом для SpaceX. Так, всього працювало 11 із 33 двигунів, і проблем не виявлено.

– Ще трохи прогресу для польоту на Марс, – прокоментував успішний тест Ілон Маск.

A little more progress to Mars https://t.co/TUjECUHaQ3 Зараз дивляться — Elon Musk (@elonmusk) November 29, 2022

Втім, у листопаді SpaceX вже запускала одночасно 14 двигунів Raptor 2, але всього на кілька секунд.

У подальших планах Маска – запуск двигунів на 20 секунд для перевірки автогенного наддуву.

Компанії все ще доведеться зробити багато ключових випробувань, перш ніж космічний корабель Starship вирушить на Марс.

Нагадаємо, що Маск хотів запустити Starship у космос ще на початку 2022 року, але влада США не дала йому на цей дозвіл. Після цього влітку прототип ракети-носія Super Heavy вибухнув під час тестів і на тлі цього запуск довелося відкласти.