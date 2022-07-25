У Швейцарії показали прототип космічного житла SpaceX для колонізаторів Місяця та Марса. Споруди з полімеру створило архітектурне бюро SAGA Space Architects разом із учнями інтернату Institut auf dem Rosenberg.

Це повноцінний експериментальний парк, де використовувалися передові технології будівництва житла.

Наприклад, за допомогою 3D-друку створили найвищу полімерну конструкцію у світі – її висота становить 7 метрів. Її побудували до 53-ї річниці першого висадження людини на Місяць 20 липня 1969 року.

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Будівля складається з трьох поверхів, а її конструкція дозволяє сонячному світлу пробиватися через стіни та якісно освітлювати простір усередині. Всередині будівлі є також місця для відпочинку для астронавтів, де вони зможуть проводити час наодинці.

На проєктування споруди знадобилося понад два роки, і технологія 3D-друку помітно прискорила цей процес. У майбутньому такі будинки за лічені дні зможуть створювати на інших планетах та супутниках.

І хоча колонізація Марса та Місяця не за горами, у Маска виникли проблеми з доставленням космонавтів за межі Землі. Прототип ракети-носія Super Heavy від компанії SpaceX вибухнув під час тестового запуску. Ймовірна причина події – витік кріогенного пального.