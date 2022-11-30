Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Космос

Марс уже ближе: Илон Маск похвастался успешным испытанием самой большой ракеты SpaceX

30 ноября 2022, 11:59
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
SpaceX
Источник: Unsplash

Илон Маск похвастался успешными испытаниями по запуску двигателей самой большой ракеты SpaceX. Так, эксперты тестировали двигатели Raptor 2 первой ступени ракеты Booster 7.

Речь идет о ракете Super Heavy Booster 7 — двигатели работали на протяжении 12 секунд, что на сегодня является рекордом для SpaceX. Так, всего работало 11 из 33 двигателей, и проблем не обнаружено.

— Еще немного прогресса для полета на Марс, — прокомментировал успешный тест Илон Маск.

Впрочем, в ноябре SpaceX уже запускала одновременно 14 двигателе Raptor 2, но всего на несколько секунд. 

В дальнейших планах Маска — запуск двигателей на 20 секунд для проверки автогенного наддува.

Компании все еще придется сделать много ключевых испытаний, прежде чем космический корабль Starship отправится на Марс.

Напомним, что Маск хотел запустить Starship в космос еще в начале 2022 года, но власти США не дали ему на это разрешение. После этого летом прототип ракеты-носителя Super Heavy взорвался во время тестов, и на фоне этого запуск пришлось отложить.

Читайте также:
МарсДля жизни на Марсе и Луне: в Швейцарии показали космические дома для астронавтов SpaceX

Теги
SpaceX Илон Маск
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь