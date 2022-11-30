Илон Маск похвастался успешными испытаниями по запуску двигателей самой большой ракеты SpaceX. Так, эксперты тестировали двигатели Raptor 2 первой ступени ракеты Booster 7.

Речь идет о ракете Super Heavy Booster 7 — двигатели работали на протяжении 12 секунд, что на сегодня является рекордом для SpaceX. Так, всего работало 11 из 33 двигателей, и проблем не обнаружено.

— Еще немного прогресса для полета на Марс, — прокомментировал успешный тест Илон Маск.

A little more progress to Mars https://t.co/TUjECUHaQ3 Сейчас смотрят — Elon Musk (@elonmusk) November 29, 2022

Впрочем, в ноябре SpaceX уже запускала одновременно 14 двигателе Raptor 2, но всего на несколько секунд.

В дальнейших планах Маска — запуск двигателей на 20 секунд для проверки автогенного наддува.

Компании все еще придется сделать много ключевых испытаний, прежде чем космический корабль Starship отправится на Марс.

Напомним, что Маск хотел запустить Starship в космос еще в начале 2022 года, но власти США не дали ему на это разрешение. После этого летом прототип ракеты-носителя Super Heavy взорвался во время тестов, и на фоне этого запуск пришлось отложить.