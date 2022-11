Илон Маск похвастался успешными испытаниями по запуску двигателей самой большой ракеты SpaceX. Так, эксперты тестировали двигатели Raptor 2 первой ступени ракеты Booster 7.

Речь идет о ракете Super Heavy Booster 7 — двигатели работали на протяжении 12 секунд, что на сегодня является рекордом для SpaceX. Так, всего работало 11 из 33 двигателей, и проблем не обнаружено.

A little more progress to Mars https://t.co/TUjECUHaQ3

— Elon Musk (@elonmusk) November 29, 2022