Прототип ракеты-носителя Super Heavy от компании SpaceX взорвался во время тестового запуска. Это случилось в техасе во время предполетных проверок — похоже, колонизация Марса может отложиться.

Ролик появился на YouTube-канале энтузиастов NASASpaceflight, которые активно следят за запусками ракет в космос и комментируют их.

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На двухминутном ролике можно заметить момент запуска двигателей и сгорания топлива, после чего раздается громкий взрыв — ударной волной даже сдвинуло с места камеру, которая находилась на безопасном расстоянии.

Вероятная причина происшествия — утечка криогенного топлива. Для компании Маска и его амбициозных планов это большая проблема. Часть ракеты Super Heavy должна была вывести космический корабль Starfship на орбиту. Сам Starship создается для колонизации Марса — теперь задача Маска по путешествию на другую планету может заметно сдвинуться по срокам.

В июне миллиардер хвастался это ракетой в Twitter — он показал, как на Super Heavy установили 33 двигателя Raptor 2, которые считаются передовыми в космической отрасли благодаря своей мощности.

Маск хотел запустить Starship в космос еще в начале 2022 года, но власти США не дали ему на это разрешение в запланированные миллиардером сроки. После этого Илон заявил, что испытания будут проходить в мае, и вот в июле один из тестов провалился.