Вчені з Китаю виявили воду у зразку місячного ґрунту, який був доставлений на Землю автоматичною міжпланетною станцією Чан’е-5 у 2020 році.

– Ми публікуємо аналіз результатів, заснованих на даних у спектрах відображення від 0.48 до 3.2 мікрометрів, отриманих апаратом, що спускається, зонда Чан’е-5. За нашими підрахунками, у зразку місячного ґрунту міститься 120 мільйонних часток води, яка здебільшого з’явилася в ньому завдяки сонячному вітру, – повідомляють Science Advances.

За словами дослідників, ґрунт був зібраний у північній частині області Океан Бур на Місяці. Океан Бур – це найбільше місячне море, розташоване в західній частині видимого боку Місяця.

Довжина Океану Бур з півночі на південь становить 2,5 тис. км, а займана площа – 4 млн кв. км. Він має неправильну форму. Як і інші місячні моря, Океан Бур є рівниною, заповненою застиглою базальтовою лавою.

Раніше ми писали, що вчені знайшли на Марсі значні поклади льоду.

Орбітальний апарат Trace Gas Orbiter виявив воду за допомогою приладу FREND, що відображає наявність водню у верхньому шарі марсіанського ґрунту. Загалом вода на Марсі існує у формі льоду і залягає в полярних регіонах планети.