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Космос

Вчені знайшли на Марсі значні поклади води

16 Грудня 2021, 19:46
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Вчені знайшли на Марсі значні поклади води

Орбітальний апарат Trace Gas Orbiter місії ЕкзоМарс знайшов на Марсі значні поклади льоду. Місія працює під патронатом Європейського космічного агентства та Роскосмосу.

Поклади льоду знайшли у великій системі каньйонів Марса – Долині Маринер.

Воду апарат виявив за допомогою приладу FREND, що відображає наявність водню у верхньому шарі марсіанського ґрунту.

Загалом вода на Марсі існує у формі льоду і залягає в полярних регіонах планети.

А ось поблизу екватора лід не виявляють. Там не такі низкі температури.

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Пошуком води у приповерхневих шарах ґрунту (у вигляді льоду, що вкриває частинки пилу в ґрунті або скупченого в мінералах) у нижчих широтах займалися різні космічні місії, зокрема, Марс Експрес Європейського космічного агентства.

Такі дослідження проводяться лише на поверхні планети, а ось глибше поки не вдавалося проникнути.

– Ми можемо подивитися на глибину до одного метра під шаром пилу і побачити, що насправді відбувається під поверхнею Марса, і, що особливо важливо, знайти багаті на воду оази, які не можна було виявити за допомогою попередніх інструментів, – розповів провідний автор нового дослідження Ігор Митрофанов з Інституту космічних досліджень РАН.

Митрофанов працює з нейтронним телескопом FREND.

– FREND виявив область з незвичайно великою кількістю водню в колосальній системі каньйону Долини Маринер: якщо припустити, що водень, що спостерігається, пов’язаний з молекулами води, до 40% біляповерхневого матеріалу в цій області, ймовірно, є водою, – зазначив вчений.

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