Китайские ученые обнаружили следы воды на Луне

Ученые из Китая обнаружили воду в образце лунного грунта, который был доставлен на Землю автоматической межпланетной станцией Чанъэ-5 в 2020 году.

— Мы публикуем анализ результатов, основанных на данных в спектрах отображения от 0.48 до 3.2 микрометров, полученных спускаемым аппаратом зонда Чанъэ-5. По нашим подсчетам, в образце лунного грунта содержится 120 миллионных частиц воды, которая в большинстве своем появилась в нем благодаря солнечному ветру, — сообщают Science Advances.

По словам исследователей, почва была собрана в северной части области Океан Бур на Луне.

Океан Бур – это самое большое лунное море, расположенное в западной части видимой стороны Луны.

Длина Океана Бур с севера на юг составляет 2,5 тыс. км, а занимаемая площадь – 4 млн кв. км. Он имеет неправильную форму. Как и другие лунные моря, Океан Бур является равниной, заполненной застывшей базальтовой лавой.

Ранее мы писали, что ученые обнаружили на Марсе значительные залежи льда.

Орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter обнаружил воду с помощью прибора FREND, который отражает наличие водорода в верхнем слое марсианского грунта. В общем, вода на Марсе существует в форме льда и залегает в полярных регионах планеты.