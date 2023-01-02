Китай може захопити багаті на ресурси ділянки Місяця. Про це заявив директор NASA Білл Нельсон.

Керівник агентства впевнений, що найближчі два роки можуть вирішити, хто здобув гору у космічній гонці.

Цілком можливо, що КНР може не допустити США на поверхню Місяця, якщо перша зможе там облаштуватись.

Зараз дивляться

– Нам краще стежити, щоб вони не потрапили кудись на Місяць під виглядом наукових досліджень. І не виключено, що вони скажуть: Тримайтеся подалі, ми тут, це наша територія, – заявив Нельсон.

Подібні випадки вже були, у Південно-Китайському морі китайці розмістили військові бази на оспорюваних островах.

Гонка за Місяць йде повним ходом – NASA успішно випробовує ракету з місії Артеміда, по якій апарат облетів супутник, а Китай хоче висадити астронавтів вже до кінця цього десятиліття.

Активні розробки Пекіна для колонізації супутника також змушують хвилюватися і військових США. Нові системи Китаю можуть загрожувати супутникам Штатів.

І поки NASA змагається з Пекіном, Ілон Маск поступово освоює космос навколо Землі – наприкінці грудня SpaceX вивела на орбіту 54 супутники Starlink нового покоління. Теоретично користувачі зв’язку зможуть отримувати інтернет без додаткової апаратури – дані будуть передаватися від супутників прямо на смартфон.