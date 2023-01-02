Китай может захватить богатые ресурсами участки Луны. Об этом заявил директор NASA Билл Нельсон.

Руководитель агентства уверен, что ближайшие два года могут решить, кто одержал верх в космической гонке.

Вполне возможно, что КНР может не допустить США на поверхность Луны, если первой сможет там обустроиться.

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— Нам лучше следить, чтобы они не попали куда-нибудь на Луну под видом научных исследований. И не исключено, что они скажут: Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория, — заявил Нельсон.

Подобные случаи уже были, в Южно-Китайском море китайцы разместили военные базы на оспариваемых островах.

Гонка за Луну идет полным ходом — NASA успешно испытывает ракету миссии Артемида, по которой аппарат облетел спутник, а Китай хочет высадить астронавтов уже до конца этого десятилетия.

Активные разработки Пекина для колонизации спутника также заставляют волноваться и военных США. Новые системы Китая могут угрожать спутникам Штатов.

И пока NASA соревнуется с Пекином, Илон Маск постепенно осваивает космос вокруг Земли — в конце декабря SpaceX вывела на орбиту 54 спутника Starlink нового поколения. В теории пользователи связи смогут получать интернет без дополнительной аппаратуры — данные будут передаваться от спутников прямо на смартфон.