Астронавти NASA показали, як виглядає справжня зима на Марсі. Червону планету огорнув сніг, лід, і іній, як на Землі.

Дивовижні знімки вдалося за допомогою роботи Лабораторії реактивного руху в Каліфорнії.

Winter on Mars looks beautiful in this festive NASA video https://t.co/sBC6VDXCBg pic.twitter.com/0Cpuycit25 — SPACE.com (@SPACEdotcom) December 25, 2022

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Так, на фото можна помітити лід – він дуже нагадує замерзлу воду на Землі.

– Це вид водяного льоду, який астронавти могли б потенційно використати в майбутньому, коли ми вирушимо туди, – заявив вчений JPL Сільвен Пікекс.

Так, замерзла вода утворює на поверхні планети дивовижні малюнки – вони виглядають як павуки, віяла, гейзери.

Кристали льоду також падають на Марс, як сніг Землі. Іній також покриває деякі місця на Марсі. Про це стало відомо ще у 1970-х роках завдяки знімкам.

Втім, зараз у NASA є амбітніші плани – капсула Orion Artemis 1 змогла зробити рекордно точні знімки Землі та Місяця під час польоту навколо супутника. Космічне агентство хоче відправити космонавтів на Місяць, і поки що все йде за планом.