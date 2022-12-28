Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Космос

SpaceX вывела на орбиту 54 спутника Starlink второго поколения: интернет прямо в смартфоне

28 декабря 2022, 16:02
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Starlink
Источник: Depositphotos

SpaceX успешно запустила в космос ракету Falcon 9 с 54 спутниками Starlink второго поколения. Новые космические аппараты Gen2 Starlink смогут передавать данные прямо на смартфоны.

Так, запуск ракеты состоялся 28 декабря на мысе Канаверал. Носитель успешно вывел все 54 спутников, и это уже 60 запуск SpaceX в 2022 году. В прошлом году их было всего 31.

Сейчас смотрят

— В соответствии с нашей новой лицензией мы теперь можем развертывать спутники на новых орбитах, что добавит еще больше пропускной способности сети, — сказал менеджер по производству и проектированию SpaceX Джесси Андерсон. Это нужно для увеличения пропускной способности и привлечения новых клиентов. 

Напомним, что летом и осенью Маск заявлял об ограничениях на использование Starlink — все из-за огромного количества пользователей интернета, и спутники просто не справлялись с потребностями.

По заявлению SpaceX, спутники Gen2 Starlink более мощные чем те 3300 аппаратов, которые уже работают на орбите. Они смогут передавать данные прямо на смартфон, и больше не нужно будет докупать антенны и другое дорогостоящее оборудования для использования такой сети.

Пока что Федеральная комиссия по связи разрешила развернуть 7 500 спутников второго поколения в космосе. В планах SpaceX — получить разрешение на 30 тыс. таких устройств.

Напомним, что с зимы Starlink в Украине заметно подорожал. Стоимость платной подписки возросла с $60 до $75. Впрочем, даже с такими изменениями это один из самых дешевых тарифов — пользователи других стран платят за услуги намного больше.

Читайте также:
SpaceX вывела на орбиту 54 спутника Starlink второго поколения: интернет прямо в смартфонеСпутниковый интернет Starlink: цена, как получить и подключить

Теги
SpaceX Starlink
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь