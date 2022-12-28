SpaceX успешно запустила в космос ракету Falcon 9 с 54 спутниками Starlink второго поколения. Новые космические аппараты Gen2 Starlink смогут передавать данные прямо на смартфоны.

Так, запуск ракеты состоялся 28 декабря на мысе Канаверал. Носитель успешно вывел все 54 спутников, и это уже 60 запуск SpaceX в 2022 году. В прошлом году их было всего 31.

Сейчас смотрят

— В соответствии с нашей новой лицензией мы теперь можем развертывать спутники на новых орбитах, что добавит еще больше пропускной способности сети, — сказал менеджер по производству и проектированию SpaceX Джесси Андерсон. Это нужно для увеличения пропускной способности и привлечения новых клиентов.

Напомним, что летом и осенью Маск заявлял об ограничениях на использование Starlink — все из-за огромного количества пользователей интернета, и спутники просто не справлялись с потребностями.

По заявлению SpaceX, спутники Gen2 Starlink более мощные чем те 3300 аппаратов, которые уже работают на орбите. Они смогут передавать данные прямо на смартфон, и больше не нужно будет докупать антенны и другое дорогостоящее оборудования для использования такой сети.

Пока что Федеральная комиссия по связи разрешила развернуть 7 500 спутников второго поколения в космосе. В планах SpaceX — получить разрешение на 30 тыс. таких устройств.

Напомним, что с зимы Starlink в Украине заметно подорожал. Стоимость платной подписки возросла с $60 до $75. Впрочем, даже с такими изменениями это один из самых дешевых тарифов — пользователи других стран платят за услуги намного больше.