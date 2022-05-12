Курс біткоїну обвалився, ціна опустилася до $27 тис.

У четвер, 12 травня, біткоїн різко обвалився, опустившись до найнижчого рівня ціни з грудня 2020 року.

Станом на 12.25 вартість найпопулярнішої криптовалюти становить $27 996.

Падіння вартості криптовалюти пов’язане з публікацією даних про інфляцію в США за квітень (8,3%), що залишається на 40-річному максимумі.

Дані про інфляцію змушують інвесторів відмовлятися від ризикованих активів, включаючи криптовалюти.

На початку травня ціна біткоїну піднялася до $40 тис., але з того часу криптовалюта стабільно дешевшає. На думку аналітиків, вартість біткоїну мала закріпитися на рівні $30 тис., але, якщо не зможе там утриматися, падіння ціни продовжиться.

Раніше ми писали, що біткоїн-біржа Binance оголосила про обмеження для жителів Росії. Таким чином, величезна кількість власників активів у криптовалюті не зможуть поповнювати свої гаманці.

На таке рішення компанія пішла через санкції ЄС проти Росії. Йдеться не лише про жителів країни-агресора, а й юридичних осіб, зареєстрованих у РФ.

Проте зміни запроваджено лише для тих, чий баланс активів перевищує €10 тис. Вони не зможуть торгувати на біржі, а також вносити кошти на власний рахунок.