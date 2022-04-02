Майнери видобули ювілейний Bitcoin під номером 19 000 000. На досягнення такого показника у світової спільноти експертів криптовалюти пішло понад 13 років.

Ще на початку 2009 року загадковий творець біткоїну під псевдонімом Сатоші Накамото створив криптовалюту з обмеженим тиражем – всього можна видобути 21 млн одиниць. Це стало можливим завдяки зниженню винагороди на 50% за кожних 210 тис. блоків. За прогнозами експертів, наступні зміни можуть відбутися вже у 2024 році.

Відомо, що ювілейний 18 000 000 біткоїн вдалося видобути ще у жовтні 2019 року. Аналітики запевняють, що вже до 2140 року припиниться випуск найпопулярнішої криптовалюти у світі. Власники біткоїну зароблятимуть лише за допомогою транзакцій та комісій на операції.

Нагадаємо, що найпопулярніша цифрова валюта продовжує стрімко зростати у ціні. Так, наприкінці березня цього року, біткоїн побив свій власний ціновий рекорд, який тримався з початку січня – понад $47 тис.

Раніше мільярдер Ілон Маск назвав ім’я потенційного творця найпопулярнішої криптовалюти у світі. За заявами автора Tesla, автора біткоїна звуть Нік Сабо – існує дуже багато збігів, які говорять про правдивість інформації.