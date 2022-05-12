Курс биткоина обвалился, цена опустилась до $27 тыс.

В четверг, 12 мая, биткоин резко упал, опустившись до самого низкого уровня цены с декабря 2020 года.

По состоянию на 12.25 стоимость самой популярной криптовалюты составляет $27 996.

Падение стоимости криптовалюты связано с публикацией данных об инфляции в США за апрель (8,3%), которая остается на 40-летнем максимуме.

Данные об инфляции заставляют инвесторов отказываться от рискованных активов, включая криптовалюты.

В начале мая цена биткоина поднялась до $40 тыс., но с тех пор криптовалюта стабильно дешевеет. По мнению аналитиков, стоимость биткоина должна была закрепиться на уровне $30 тыс., но если не сможет там удержаться, падение цены продолжится.

Ранее мы писали, что биткоин-биржа Binance объявила об ограничениях для жителей России. Таким образом, огромное количество владельцев активов в криптовалюте не смогут пополнять свои кошельки.

На такое решение компания пошла из-за санкций ЕС против России. Речь идет не только о жителях страны-агрессора, но и о юридических лицах, зарегистрированных в РФ.

Тем не менее, изменения введены только для тех, чей баланс активов превышает €10 тыс. Они не смогут торговать на бирже, а также вносить средства на собственный счет.