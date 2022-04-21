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Велика біткоїн-біржа Binance обмежила можливості росіян

21 Квітня 2022, 11:59
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Binance
Джерело: Depositphotos

Одна з найбільших біткоін-бірж Binance оголосила про обмеження для жителів Росії. Так, величезна кількість власників активів у криптовалюті не зможуть поповнювати свій гаманець.

На таке рішення компанія пішла через санкції ЄС проти Росії. Йдеться не лише про жителів країни-агресора, а і юридичних осіб, зареєстрованих у РФ. Про зміни заявили на сайті біржі.

– Попри те, що ці заходи потенційно обмежують звичайних громадян Росії, важливо зважати на те, що Binance займає провідну роль у реалізації всіх санкцій. Ми вважаємо, що й інші великі криптовалютні біржі вчинять аналогічно, – додали в компанії.

Однак обмеження стосуватимуться не всіх користувачів: зміни введені для тих, чий баланс активів перевищує €10 тис. Вони не зможуть торгувати на біржі, а також вносити кошти на власний рахунок. Можливість виведення грошей залишиться.

За період повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато великих корпорацій відмовилися від своєї діяльності на території РФ.

Так зробив великий музичний сервіс Spotify – він обмежив доступ для користувачів та унеможливив завантаження програми для росіян. У березні компанія оголосила про вихід з ринку та обмежила можливість продовження платної підписки. У квітні повністю відмовилася від співпраці із країною-агресором.

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Теги
Біткоїн, Війна в Україні, Криптовалюта
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