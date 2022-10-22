Дисплей нового флагмана iPhone 14 Pro визнали найкращим у світі серед смартфонів. Екран топового телефону від Apple перевершив усіх своїх конкурентів у 2022 році.

Так вважають експерти компанії DxOMark, які роблять якісні огляди на камери смартфонів.

Оглядачі з’ясували, що у iPhone 14 Pro і 14 Pro Max ідентичні екрани, крім різної діагоналі. Обидва смартфони отримали по 149 балів у тестах та піднялися на перше місце.

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– Apple iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max мають однакові характеристики, включаючи той самий процесор A16 Bionic. Ми протестували дисплей iPhone 14 Pro, і результати виявилися ідентичними, – написали тестувальники.

Втім, в одному аспекті передтопова модель все ж таки краща – екран iPhone 14 Pro трохи темніше в приміщенні, що набагато легше сприймається людським оком.

Щоправда, мінуси все ж таки знайшлися – екран злегка віддає зеленим кольором, якщо дивитися на пристрій під кутом. Яскравість також не вражає – це може негативно вплинути на комфорт у сонячні дні. Втім, компанії вдалося зробити так, щоб читати інформацію було комфортно навіть за сонячного світла. Експерти з DxOMark також хвалили iPhone 14 Pro за відмінну передачу кольорів у HDR-форматі.

Apple всесвітньо відома не лише завдяки смартфонам – зовсім недавно були представлені нові планшети iPad. Базовий отримав оновлений дизайн, а топова версія – потужний процесор та топовий дисплей.