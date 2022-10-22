Дисплей нового флагмана iPhone 14 Pro признали лучшим в мире среди смартфонов. Экран топового телефона от Apple превзошел всех своих конкурентов в 2022 году.

Так считают эксперты из компании DxOMark, которые делают качественные обзоры на камеры смартфонов.

Обзорщики выяснили, что в у iPhone 14 Pro и 14 Pro Max идентичные экраны, не считая разной диагонали. Оба смартфона получили по 149 баллов в тестах и поднялись на первое место.

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— Apple iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max имеют одинаковые характеристики, включая один и тот же процессор A16 Bionic. Мы протестировали дисплей iPhone 14 Pro, и результаты оказались идентичными, — написали тестировщики.

Впрочем, в одном аспекте предтоповая модель все же лучше — экран iPhone 14 Pro немного темнее в помещении, что намного легче воспринимается человеческим глазом.

Правда, минусы все же нашлись — экран слегка отдает зеленым цветом, если смотреть на устройство под углом. Яркость также не впечатляет — это может негативно сказаться на комфорт в солнечные дни. Впрочем, компании удалось сделать так, чтобы читать информацию было комфортно даже при солнечном свете. Эксперты из DxOMark также хвалили iPhone 14 Pro за отличную цветопередачу в HDR-формате.

Apple всемирно известна не только благодаря смартфонам — совсем недавно были представлены новые планшеты iPad. Базовый получил обновленный дизайн, а топовая версия — мощный процессор и топовый дисплей.