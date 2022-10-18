Компания Meta высмеяла корпорацию Apple в рекламе со сравнением мессенджеров. Так, по мнению Цукерберга, WhatsApp более надежный чем конкурент iMessage.

Фотографией с креативной рекламой миллиардер опубликовал в своем Instagram.

— WhatsApp гораздо более конфиденциальный и безопасный, чем iMessage, со сквозным шифрованием, которое работает как на iPhone, так и на Android, в том числе и в групповых чатах. В WhatsApp можно сделать так, чтобы все новые чаты исчезали одним нажатием кнопки. А в прошлом году мы также внедрили резервное копирование со сквозным шифрованием. Всего этого в iMessage до сих пор нет, — заявил Марк в соцсетях.

Известно, что рекламу выставили перед входом в метро ​​Пенсильвания в Нью-Йорке. Она показывает два сообщения — одно из них окрашено в синий цвет, а другое в зеленый. Это явная отсылка к iMessage и WhatsApp, но последнее уведомление отмечено как частное сообщение.

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— Защитите свои личные сообщения на разных устройствах с помощью сквозного шифрования, — сообщается на рекламе.

Впрочем, в реальности ситуация немного другая — у соцсети Facebook от создателей WhatsApp заявили о возможной утечке данных миллиона пользователей. Все из-за шпионских приложений, которые могут незаметно красть личные данные пользователей.