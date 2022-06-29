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Інтернет

Росіянам заборонили завантажувати месенджер WhatsApp на комп’ютери

29 Червня 2022, 11:40
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
WhatsApp
Джерело: Unsplash

Жителі Росії більше не можуть завантажити WhatsApp та користуватися сервісом без VPN. Сайт всесвітньо відомого месенджера недоступний жителям країни-агресора – можливо, на це вплинули санкції США.

Відомо, що WhatsApp належить компанії Meta, яка також володіє соцмережами Facebook та Instagram.

За заявою російських ЗМІ, проблеми спостерігаються у спробі завантажити версію месенджера на комп’ютер – це стосується ОС Windows та MacOS. Під час спроби перейти на сторінку завантаження видається помилка.

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Браузерна версія також не відкривається у користувачів із Росії. Щоб сервіс запрацював, необхідно використовувати VPN із підключенням до серверів іншої країни.

У блозі WhatsApp поки що ніяк не коментують ці обмеження. Месенджер є одним із найпопулярніших сервісів у світі – ним користуються мільйони людей щодня, і це стосується не лише України.

Компанія Meta дедалі більше обмежує можливості росіян і водночас покращує функціонал для українців. У червні одна з найпопулярніших соцмереж Facebook отримала підтримку української мови. Якщо у користувача інтерфейс смартфона відображається нашою мовою, то програма незабаром також перемкнеться на неї.

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