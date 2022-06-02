Популярний безкоштовний фотобанк Pixabay закрив доступ до послуг для росіян. Наразі жителі країни-агресора у спробі перейти на сайт сервісу побачать засудження війни в Україні, яку розв’язала РФ.

Про зміни заявив голова Мінцифри Михайло Федоров.

– Все правильно. Більше жодних фото для росіян, поки вони заплющують очі на фотографії зруйнованих українських міст та понівечених мирних жителів, – заявив глава міністерства.

Зараз дивляться

Федоров додав, що це один із кроків на шляху до тотальної цифрової ізоляції Росії.

Pixabay користується величезною кількістю користувачів по всьому світу – це один із найбільших сервісів з безкоштовними фото. У ньому можна знайти навіть відео, що знімають тисячі активних авторів. Pixabay був заснований у 2010 році, і зараз ним дуже часто користуються блогери, журналісти, графічні редактори та виробники реклами.

На початку червня ринок Росії залишив Canva – популярний графічний редактор. Ще з початку війни власники сервісу засуджували війну в Україні та надали користувачам особливі шаблони, які мають допомогти висвітлювати те, що відбувається на території нашої країни. Тепер у Canva помітили, що найкраще обмежити доступ до сервісу росіянам, оскільки висвітлення реалій війни у РФ є дуже незначним.