Популярный бесплатный фотобанк Pixabay закрыл доступ к услугам для жителей России. Теперь жители страны-агрессора в попытке перейти на сайт сервиса увидят осуждения войны в Украине, которую развязала РФ.

Об изменениях заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

— Все правильно. Больше никаких фото для россиян, пока они закрывают глаза на фотографии разрушенных украинских городов и изувеченных мирных жителей, — заявил глава министерства.

Сейчас смотрят

Федоров добавил, что это один из шагов на пути к тотальной цифровой изоляции России.

Pixabay пользуется огромное количество пользователей по всему миру — это один из крупнейших сервисов с бесплатными фото. В нем можно найти даже видео, которые снимают тысячи активных авторов. Pixabay был основан в 2010 году, и сейчас им очень часто пользуются блогеры, журналисты, графические редакторы, а также производители рекламы.

В начале июня рынок России покинул Canva — популярный графический редактор. Еще с начала войны владельцы сервиса осуждали войну в Украине, и предоставили пользователям особые шаблоны, которые должны помочь освещать происходящее на территории нашей страны. Теперь в Canva заметили, что лучше всего ограничить доступ к сервису россиянам, поскольку освещение реалий войны в РФ очень незначительное.