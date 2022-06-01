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Інтернет

Графічний редактор Canva заблокували у Росії

1 Червня 2022, 11:19
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ноутбук
Джерело: Depositphotos

Популярний сервіс графічного дизайну Canva обмежив доступ до послуг для жителів РФ. У компанії не зробили цього раніше, тому що хотіли сприяти зупинці агресії з боку Росії.

Про зміни повідомляється на сайті Canva. У компанії побачили, що на території країни-агресора сервіс ніяк не допомагає зупинити війну в Україні, через що вирішено залишити кривавий ринок.

Графічний редактор категорично засуджує війну в Україні – якщо користувач мережі з РФ спробує зайти на сайт компанії, йому відобразиться повідомлення із засудженням військової агресії з боку Росії.

Зараз дивляться

З початку березня Canva підлаштувався під катастрофічні реалії – користувачам відкрили доступ до шаблонів, які допомагали висвітлювати те, що відбувається в Україні. У компанії заявили, що новинка була популярною в Росії. Проте війна затяглася, а потрібного ефекту досягти не вдалося. Також із початку весни для мешканців РФ закрили доступ до платежів.

– Ми знаємо, що ситуація тепер змінилася, і наша реакція має змінитись разом із нею. Хоча на ранніх етапах війни було місце для голосів та протестів, зараз влада РФ закрила переважну більшість каналів зв’язку, позбавивши людей можливості висловлювати незгоду, – зазначили у компанії.

Canva – це популярний графічний сервіс, який з’явився у мережі ще у 2013 році. Він має цілу бібліотеку шаблонів, фотографій, та ілюстрацій – все те, що необхідно графічному дизайнеру.

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Теги
Війна в Україні, Росія, Санкції проти Росії
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