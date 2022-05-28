В умовах повномасштабної війни з Росією потрібно думати про безпеку не тільки в реальному житті, а й на інформаційному фронті. З цим добре справляються послуги VPN, які дозволяють приховати місцезнаходження, і навіть користуватися ресурсами, обмеженими із боку РФ.

Список VPN-сервісів для браузерів, які є безпечними для використання – далі в матеріалі.

У Держспецзв’язку склали перелік програм, які допоможуть отримати доступ до мережі, і при цьому зберегти свою конфіденційність, позбутися стеження за діями з боку сайтів, сервісів та провайдерів РФ, якщо є така потреба.

Зараз дивляться

ExpressVPN. Платний сервіс коштуватиме місяць на $12,95 (380 грн).

Сервіс доступний для завантаження не тільки як розширення для Google Chrome, Firefox і Edge, але і для смартфонів на Android та iOS, комп’ютерах Windows 10 і навіть Linux. Сервіс не обмежує швидкість передачі даних.

Sufrshark. Платний VPN буде коштувати лише $2,49 (75 грн) на місяць.

Підтримує всі популярні платформи, у тому числі браузери Google Chrome і Firefox як розширення.

Серед послуг VPN – блокування нав’язливої ​​реклами на сайтах, а також захист під час використання загальнодоступної точки Wi-Fi. Система не блокуватиме результати пошуку, які можуть бути обмежені провайдером, або ж законами країни.

Private Internet Access. Платний VPN за €10 (330 грн) на місяць.

Доступний у браузерах Google Chrome, Firefox та Edge. Має технічну підтримку 24/7 і доступ без обмежень практично з будь-якої країни.

CyberGhost – платний VPN за €7 (220 грн) на місяць. Також доступний у браузерах Google Chrome, Firefox та Edge

NordVPN – платний сервіс із цінником у $3,29 (100 грн) за місяць використання. Також доступний у браузерах Google Chrome, Firefox та Edge, на комп’ютерах та смартфонах.

Proton VPN доступний для користувачів безкоштовно, але покращена версія зі збільшеною кількістю функцій коштуватиме €5 на місяць (160 грн). Новинка доступна на всіх популярних платформах.