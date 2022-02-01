Космічний телескоп Hubble зробив знімок карликової галактики у сузір’ї Живописець. Цей астрономічний об’єкт розташований приблизно за 17 млн світлових років від Землі.

In the latest ESA/Hubble Picture of the Week we revisit a galactic oddball — a small, irregularly shaped dwarf galaxy that has recently undergone a spate of star formation known as a starburst ✨ https://t.co/6lcGDyGymZ

Credit: @esa / @HUBBLE_space / @NASA , R. Chandar pic.twitter.com/qc6Bjxeyot — HUBBLE (@HUBBLE_space) January 31, 2022

Наукова назва галактики NGC 1705, але астрономи також називають її космічним диваком. Вся справа у формі та розмірах — скупчення зірок і темної матерії дуже маленьке й неправильної форми. Зовсім нещодавно у ньому відбулося формування зірок.

Вчені стверджують, що карликові галактики неправильної форми можуть розкрити більше подробиць про формування космічних скупчень по всьому Всесвіту, які існували раніше.

Отриманий від Hubble знімок допоможе вченим NASA вивчити взаємодію між зірками, зоряними скупченнями та іонізованим газом у найближчих галактиках подібного типу.

Космічний телескоп не вперше фотографує NGC 1705 – астрономи зазирнули у серце галактики ще у 1999 році. У 2009 році камеру обсерваторії замінили на сучаснішу — цього разу фотографію вдалося зробити якіснішою.

На заміну Hubble прийшов телескоп Джеймса Вебба – його успішно запустили в космос наприкінці 2021 року, після чого він успішно розгорнувся та готовий до роботи. Перші знімки телескоп надішле на Землю вже в червні.