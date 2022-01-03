Космічний телескоп Hubble надіслав ученим NASA та ESA знімок спіральної галактики у сузір’ї Риби. Група космічних об’єктів, розташована на відстані 215 млн світлових років від Землі, отримала назву NGC 105.

На знімках може здатись, що NGC 105 зіткнеться з іншою спіральною галактикою, але це ілюзія. Останнє скупчення космічних об’єктів набагато далі від Землі, і про нього мало відомостей.

Знімок вдалося зробити завдяки ширококутній камері Hubble – Wide Field Camera 3.

Також астрономи ретельно проаналізували відстані до кількох галактик, включно із NGC 105, щоб виміряти швидкість розширення Всесвіту. Як виявилося, результати не відповідають загальноприйнятій моделі розширення простору, і шанси на неправильні розрахунки – не більше 1 на мільйон.

Нагадаємо, що вже 25 грудня Hubble прийшов на зміну новий космічний телескоп Джеймса Вебба. Він у всьому кращий за свого попередника, і допомагатиме астрономам вивчати космос як мінімум 10 наступних років. Щоправда, на відміну від Hubble, його не можна обслуговувати — його можна вважати одноразовим.

На його виробництво пішло понад $10 млрд, а виробництвом займалося понад 18 країн. Зараз він розпочав фазу розгортання, і вже найближчим часом почне вивчати космос.