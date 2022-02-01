Космический телескоп Hubble сделал снимок карликовой галактики в созвездии Живописец. Этот астрономический объект находится примерно в 17 млн световых лет от Земли.

In the latest ESA/Hubble Picture of the Week we revisit a galactic oddball — a small, irregularly shaped dwarf galaxy that has recently undergone a spate of star formation known as a starburst ✨ https://t.co/6lcGDyGymZ

Credit: @esa / @HUBBLE_space / @NASA , R. Chandar pic.twitter.com/qc6Bjxeyot — HUBBLE (@HUBBLE_space) January 31, 2022

Научное название галактики NGC 1705, но астрономы также ее называют космическим чудаком. Все дело в форме и размерах — скопление звезд и темной материи очень маленькое и неправильной формы. Совсем недавно в нем произошло формирование звезд.

Ученые утверждают, что карликовые галактики неправильной формы могут раскрыть больше подробностей о формировании космических скоплений по всей Вселенной, которые существовали раньше.

Полученный от Hubble снимок поможет ученым NASA изучить взаимодействие между звездами, звездными скоплениями и ионизированным газом в ближайших галактиках подобного типа.

Космический телескоп не впервые фотографирует NGC 1705 — астрономы заглянули в сердце галактики еще в 1999 году. В 2009 году камеру обсерватории заменили на более современную — в этот раз фотографию удалось сделать более подробной.

На замену Hubble пришел телескоп Джеймса Уэбба — его успешно запустили в космос в конце 2021 года, после чего он успешно развернулся и готов к работе. Первые снимки телескоп пришлет на Землю уже в июне.