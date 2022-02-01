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Космический чудак: Hubble заснял карликовую галактику уникальной формы

1 февраля 2022, 10:07
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Галактика
Источник: Depositphotos

Космический телескоп Hubble сделал снимок карликовой галактики в созвездии Живописец. Этот астрономический объект находится примерно в 17 млн световых лет от Земли.

Научное название галактики NGC 1705, но астрономы также ее называют космическим чудаком. Все дело в форме и размерах — скопление звезд и темной материи очень маленькое и неправильной формы. Совсем недавно в нем произошло формирование звезд.

Ученые утверждают, что карликовые галактики неправильной формы могут раскрыть больше подробностей о формировании космических скоплений по всей Вселенной, которые существовали раньше.

Полученный от Hubble снимок поможет ученым NASA изучить взаимодействие между звездами, звездными скоплениями и ионизированным газом в ближайших галактиках подобного типа. 

Космический телескоп не впервые фотографирует NGC 1705 — астрономы заглянули в сердце галактики еще в 1999 году. В 2009 году камеру обсерватории заменили на более современную — в этот раз фотографию удалось сделать более подробной.

На замену Hubble пришел телескоп Джеймса Уэбба — его успешно запустили в космос в конце 2021 года, после чего он успешно развернулся и готов к работе. Первые снимки телескоп пришлет на Землю уже в июне.

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Теги
NASA , Космос
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