Користувачі Twitter закликали Ілона Маска продати 10% своєї частки в Tesla, щоб сплатити податок. Мільярдер запитав своїх фанатів, чи варто йому продавати частину акцій своєї корпорації, і за фінансову операцію проголосувало понад 3,5 млн осіб — майже 58%.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021