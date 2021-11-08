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Користувачі Twitter вирішили долю мільярдів Ілона Маска

8 Листопада 2021, 10:37 Микола Олефіренко
Илон Маск
Джерело: Depositphotos

Користувачі Twitter закликали Ілона Маска продати 10% своєї частки в Tesla, щоб сплатити податок. Мільярдер запитав своїх фанатів, чи варто йому продавати частину акцій своєї корпорації, і за фінансову операцію проголосувало понад 3,5 млн осіб — майже 58%.

Відомо, що сума продажу досягне $21 млрд. Нагадаємо, що Маск пообіцяв прислухатися до поради більшості, незалежно від результату. Тепер мільярдер має продати свої цінні папери.

Крім голосування глава Tesla заявив, що він не отримував зарплату або преміальні від жодної зі своїх компаній. Продаж акцій – це єдиний спосіб сплатити податки.

Відомо, що влада США хоче обкласти мільярдерів податком на нереалізований прибуток. Платити доведеться у тому разі, якщо вартість акцій підвищується, навіть якщо їх не планують продавати.

Користувачі мережі моментально відреагували на опитування Маска щодо величезної суми грошей.

  • Ми є свідками того, як користувачі Twitter вирішують результат підкидання монети на $25 млрд;
  • З нетерпінням чекаю того дня, коли найбагатша людина у світі, яка сплачує податки, не залежатиме від опитування у Twitter
  • Навіщо вам дбати про статки людини приблизно з $300 млрд?

Нагадаємо, що Маск уже не вперше ділиться своїми фінансовими планами. На початку січня він заявив, що готовий продати акції Tesla на суму $6 млрд заради боротьби з масовим голодом у всьому світі.

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