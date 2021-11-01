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Илон Маск готов продать акции Tesla ради борьбы с массовым голодом

1 ноября 2021, 14:10 Микола Олефіренко
Илон Маск
Источник: Depositphotos

Миллиардер Илон Маск заявил, что готов продать акции Tesla на сумму $6 млрд ради борьбы с массовым голодом во всем мире. Самый богатый человек на Земле сделает это только в том случае, если ООН сможет доказать, что эти средства спасут человечество.

Заявление Маска появилось в Twitter после публичного выступления директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бисли, который рассказал, что пожертвование $6 млрд организации могут спасти жизни 42 млн человек.

Но Маск скептически отнесся к словам Бисли. Если это действительно поможет решить эту серьезную проблему, он “готов продать акции Tesla прямо сейчас”. Миллиардер также заявил об отчетности, на что пойдут его деньги.

Глава продовольственной программы ООН также заверил Маска в прозрачности и доступности отчетов организации, и сотрудники главы Tesla смогут четко прослеживать денежный поток.

Дэвид также добавил, что эта сумма не поможет решить проблему с голодом, но спасет около 42 млн людей от смерти.

Напомним, что в конце октября состояние Маска достигло отметки в $271 млрд. Глава Tesla точно не останется на улице, если пожертвует $6 млрд с проданных акций своей компании. Миллиардер также установил рекорд рейтинга журнала Forbes. Капитал Маска заметно увеличился в размерах после успешного финансового квартала Tesla — после отчета корпорации акции подорожали на 13%.

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Теги
Tesla , Ілон Маск , ООН
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