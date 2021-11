Миллиардер Илон Маск заявил, что готов продать акции Tesla на сумму $6 млрд ради борьбы с массовым голодом во всем мире. Самый богатый человек на Земле сделает это только в том случае, если ООН сможет доказать, что эти средства спасут человечество.

Заявление Маска появилось в Twitter после публичного выступления директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бисли, который рассказал, что пожертвование $6 млрд организации могут спасти жизни 42 млн человек.

Но Маск скептически отнесся к словам Бисли. Если это действительно поможет решить эту серьезную проблему, он “готов продать акции Tesla прямо сейчас”. Миллиардер также заявил об отчетности, на что пойдут его деньги.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021