Пользователи Twitter призвали Илона Маска продать 10% своей доли в Tesla, чтобы заплатить налог. Миллиардер спросил у своих фанатов, стоит ли ему продавать часть акций своей корпорации, и за финансовую операцию проголосовало более 3,5 млн человек — почти 58%.
Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.
Do you support this?
— Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021
Известно, что сумма продажи достигнет $21 млрд. Напомним, что Маск пообещал последовать совету большинства вне зависимости от результата. Теперь миллиардер должен продать свои ценные бумаги.
В дополнение к голосованию глава Tesla заявил, что он не получал зарплату или премиальные ни от одной из своих компаний. Продажа акций — это единственный способ заплатить налоги.
Note, I do not take a cash salary or bonus from anywhere. I only have stock, thus the only way for me to pay taxes personally is to sell stock.
— Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021
Известно, что власти США хотят обложить миллиардеров налогом на нереализованную прибыль. Платить придется в том случае, если стоимость акций повышается, даже если их не планируют продавать.
Пользователи сети моментально отреагировали на опрос Маска по поводу огромной суммы денег.
- Мы являемся свидетелями того, как пользователи Twitter решают исход подбрасывания монеты на $25 млрд;
- С нетерпением жду того дня, когда самый богатый человек в мире, платящий налоги, не будет зависеть от опроса в Twitter
- Зачем вам заботиться о благополучии человека с примерно $300 млрд?
Напомним, что Маск уже не первый раз делится своими финансовыми планами. В начале января он заявил, что готов продать акции Tesla на сумму $6 млрд ради борьбы с массовым голодом во всем мире.