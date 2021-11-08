Пользователи Twitter призвали Илона Маска продать 10% своей доли в Tesla, чтобы заплатить налог. Миллиардер спросил у своих фанатов, стоит ли ему продавать часть акций своей корпорации, и за финансовую операцию проголосовало более 3,5 млн человек — почти 58%.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock. Do you support this? — Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021

Известно, что сумма продажи достигнет $21 млрд. Напомним, что Маск пообещал последовать совету большинства вне зависимости от результата. Теперь миллиардер должен продать свои ценные бумаги.

В дополнение к голосованию глава Tesla заявил, что он не получал зарплату или премиальные ни от одной из своих компаний. Продажа акций — это единственный способ заплатить налоги.

Note, I do not take a cash salary or bonus from anywhere. I only have stock, thus the only way for me to pay taxes personally is to sell stock. — Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021

Известно, что власти США хотят обложить миллиардеров налогом на нереализованную прибыль. Платить придется в том случае, если стоимость акций повышается, даже если их не планируют продавать.

Пользователи сети моментально отреагировали на опрос Маска по поводу огромной суммы денег.

Мы являемся свидетелями того, как пользователи Twitter решают исход подбрасывания монеты на $25 млрд;

С нетерпением жду того дня, когда самый богатый человек в мире, платящий налоги, не будет зависеть от опроса в Twitter

Зачем вам заботиться о благополучии человека с примерно $300 млрд?

Напомним, что Маск уже не первый раз делится своими финансовыми планами. В начале января он заявил, что готов продать акции Tesla на сумму $6 млрд ради борьбы с массовым голодом во всем мире.