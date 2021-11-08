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Пользователи Twitter решили судьбу миллиардов Илона Маска

8 ноября 2021, 10:37 Микола Олефіренко
Илон Маск
Источник: Depositphotos

Пользователи Twitter призвали Илона Маска продать 10% своей доли в Tesla, чтобы заплатить налог. Миллиардер спросил у своих фанатов, стоит ли ему продавать часть акций своей корпорации, и за финансовую операцию проголосовало более 3,5 млн человек — почти 58%.

Известно, что сумма продажи достигнет $21 млрд. Напомним, что Маск пообещал последовать совету большинства вне зависимости от результата. Теперь миллиардер должен продать свои ценные бумаги.

В дополнение к голосованию глава Tesla заявил, что он не получал зарплату или премиальные ни от одной из своих компаний. Продажа акций — это единственный способ заплатить налоги.

Известно, что власти США хотят обложить миллиардеров налогом на нереализованную прибыль. Платить придется в том случае, если стоимость акций повышается, даже если их не планируют продавать.

Пользователи сети моментально отреагировали на опрос Маска по поводу огромной суммы денег.

  • Мы являемся свидетелями того, как пользователи Twitter решают исход подбрасывания монеты на $25 млрд;
  • С нетерпением жду того дня, когда самый богатый человек в мире, платящий налоги, не будет зависеть от опроса в Twitter 
  • Зачем вам заботиться о благополучии человека с примерно $300 млрд?

Напомним, что Маск уже не первый раз делится своими финансовыми планами. В начале января он заявил, что готов продать акции Tesla на сумму $6 млрд ради борьбы с массовым голодом во всем мире.

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