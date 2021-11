Пользователи Twitter призвали Илона Маска продать 10% своей доли в Tesla, чтобы заплатить налог. Миллиардер спросил у своих фанатов, стоит ли ему продавать часть акций своей корпорации, и за финансовую операцию проголосовало более 3,5 млн человек — почти 58%.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021