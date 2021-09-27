Instagram випустив оновлення для свого додатку в App Store заради усунення помилок. На пристроях з iOS 15 зник звук у розділі Stories.
Проблема зачепила власників iPhone ще з першої бета-версій нової ОС. Користувачі мережі почали масово скаржитися на помилку в Instagram.
Facebook оперативно оновив додаток заради усунення ще однієї проблеми, з якою зіткнулися власники новеньких iPhone 13. Через змінену форму вирізу на верхній частині екрана деякі значки зображалися некоректно.
Незабаром Apple перевірятиме сумісність застосунків із новими флагманами, і творці додатків почнуть поступово вводити зміни в сервіси.
Експерти відзначили, що нова версія Instagram виправила обидві проблеми. Власникам iPhone рекомендується оновити програму.
Якщо це не допоможе, необхідно виконати такі дії:
- Знайти публікацію з відео на потрібній сторінці, увімкнути відео і натиснути на іконку звуку в нижньому правому куті. Після цього в Stories відтворюватиметься звук;
- Вимкнути беззвучний режим за допомогою фізичної кнопки.
Завантажити безкоштовно останню версію Instagram для iPhone можна в магазині App Store.
Нагадаємо, що соцмережа планує внести величезні зміни в роботу додатків. Незабаром користувачі зможуть додавати цікаві акаунти в окремий список, щоб потрібний контент з’являвся перед іншими публікаціями.
Список отримав назву Обране, і в нього можна додати до 30 сторінок. Поки що функція перебуває на стадії тестування, і через деякий час може з’явитися на пристроях користувачів.