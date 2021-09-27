Instagram випустив оновлення для свого додатку в App Store заради усунення помилок. На пристроях з iOS 15 зник звук у розділі Stories.

Проблема зачепила власників iPhone ще з першої бета-версій нової ОС. Користувачі мережі почали масово скаржитися на помилку в Instagram.

Facebook оперативно оновив додаток заради усунення ще однієї проблеми, з якою зіткнулися власники новеньких iPhone 13. Через змінену форму вирізу на верхній частині екрана деякі значки зображалися некоректно.

Незабаром Apple перевірятиме сумісність застосунків із новими флагманами, і творці додатків почнуть поступово вводити зміни в сервіси.

Експерти відзначили, що нова версія Instagram виправила обидві проблеми. Власникам iPhone рекомендується оновити програму.

Якщо це не допоможе, необхідно виконати такі дії:

Знайти публікацію з відео на потрібній сторінці, увімкнути відео і натиснути на іконку звуку в нижньому правому куті. Після цього в Stories відтворюватиметься звук;

Вимкнути беззвучний режим за допомогою фізичної кнопки.

Завантажити безкоштовно останню версію Instagram для iPhone можна в магазині App Store.

Нагадаємо, що соцмережа планує внести величезні зміни в роботу додатків. Незабаром користувачі зможуть додавати цікаві акаунти в окремий список, щоб потрібний контент з’являвся перед іншими публікаціями.

Список отримав назву Обране, і в нього можна додати до 30 сторінок. Поки що функція перебуває на стадії тестування, і через деякий час може з’явитися на пристроях користувачів.