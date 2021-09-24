iPhone 13 з’явився продажу 24 вересня, і цього дня експерти з 9to5mac вже розібрали новинку, щоб оцінити якість збірки.

Флагманська версія iPhone 13 Pro нагадує торішню модель iPhone 12. Компанія помітно спростила сам процес збірки — всередині розмістили 18 компонентів, і всі вони надійно закріплені 73 гвинтами. Попередник ховав у собі 29 компонентів — такі гаджети складніше розбирати, та й ремонт помітно дорожчає — процес заміни акумулятора або камери потребує більше часу.

iPhone 13 Pro може похвалитися L-подібним акумулятором. Завдяки такому формфактору вдалося збільшити обсяг батареї та час автономної роботи, про що свідчать інші тести. iPhone 13 Pro має об’єм у 3095 мА/год, що на 200 мА/год більше ніж у торішньої моделі.

Компанія не цуралася користуватися послугами своїх прямих конкурентів. Наприклад, екрани для смартфонів і чіпи оперативної пам’яті для нової лінійки виробляла Samsung.

Модем для роботи з мережею 5G теж поліпшили — замість Snapdragon X55 в гаджеті красується новенький Snapdragon X60.

Ентузіаст оцінив iPhone 13 Pro на 90 балів зі 100 за ремонтопридатність – тепер можна сміливо відмовлятися від iPhone 12 Pro.

Нагадаємо, що зовсім недавно експерти випробували новенькі iPhone 13 на час автономної роботи. Apple ще під час презентації заявляла про поліпшення в плані працездатності без підзарядки.

Результати приємно здивували — смартфони дійсно працюють на 5-20% довше за своїх попередників.