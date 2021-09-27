Instagram выпустила обновление для своего приложения в App Store ради устранения ошибок. На устройствах с iOS 15 пропал звук в разделе Stories.

Проблема затронула владельцев iPhone еще с первой бета-версии новой ОС. Пользователи сети начали массово жаловаться на ошибку в Instagram.

Facebook оперативно обновила приложение ради устранения еще одной проблемы, с которой столкнулись владельцы новеньких iPhone 13. Из-за измененной формы выреза на верхней части экрана некоторые значки отображались некорректно.

Вскоре Apple начнет проверять совместимость приложений с новыми флагманами, и создатели приложений начнут постепенно вводить изменения в сервисы.

Эксперты отметили, что новая версия Instagram исправила обе проблемы. Владельцам iPhone рекомендуется обновить приложение.

Если это не поможет, необходимо выполнить следующие действия:

Найти публикацию с видео на нужно странице, включить видео и нажать на иконку звука в нижнем правом углу. После этого в Stories будет воспроизводиться звук;

Выключить беззвучный режим с помощью физической кнопки.

Скачать бесплатно последнюю версию Instagram для iPhone можно в магазине App Store.

Напомним, что соцсеть планирует внести огромные изменения в работу приложений. Вскоре пользователи смогут добавлять интересные аккаунты в отдельный список, чтобы нужный контент появлялся перед остальными публикациями.

Список получил название Избранное, и в него можно добавить до 30 страниц. Пока функция находится на стадии тестирования, и спустя время может появиться на устройствах пользователей.